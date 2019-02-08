В Києві на суднобудівному заводі заклали 2 військові катери для ВМС

Ілюстративне фото (acebook.com/navy.mil.gov.ua)

Катери заклали на суднобудівному заводі "Кузня на Рибальському"

У Києві на суднобудівному заводі "Кузня на Рибальському" пройшла церемонія закладки малого броньованого артилерійського та десантно-штурмового катерів для Військово-морських сил України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ВМС ЗСУ.

Як повідомляється, в заході взяли участь заступник міністра оборони генерал-лейтенант Ігор Павловський та командувач ВМС, адмірал Ігор Воронченко.

"Закладені сьогодні на замовлення Міністерства оборони України броньований артилерійський катер проекту 58155 та десантно-штурмовий катер проекту 58503 доповнять сили оборони територіального моря України", - йдеться у повідомленні.

Ілюстративне фото (acebook.com/navy.mil.gov.ua)

Нагадаємо, морські прикордонники у взаємодії з катерами Військово-морських сил Збройних сил України та іншими підрозділами ООС відпрацювали навчальні маневри в Азовському морі З відбиття ворожого нападу з моря.

Також повідомлялося, що військово-морські сили Збройних сил України системно нарощують угруповання на Азовському морі у відповідь на агресивні дії Росії.