У Києві суд заарештував екс-помічника нардепа, який підстрелив підлітка

Суд заарештував екс-помічника депутата на 60 діб без права внесення застави

Києво-Святошинський суд Київської області 27 червня заарештував на 2 місяці екс-помічника нардепа Юлія Мамчура, який вчора відкрив стрілянину на стадіоні під Києвом. Про це повідомляє ТСН.

Повідомляється, що Олега Штанько, який напередодні потрапив у підлітка з травматичної зброї, заарештували на 60 діб без права внесення застави.

Нагадаємо, 26 червня у Вишневому чоловік поранив підлітка гумовою кулею з травматичної зброї. У хлопця попередньо травма ноги, він був відразу доставлений в лікарню. Пізніше стало відомо, що стрілянину по дітях влаштував помічник на громадських засадах народного депутата Юлія Мамчура. Депутат відразу ж прийняв рішення про позбавлення його статусу помічника народного депутата.