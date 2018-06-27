В Киеве суд арестовал экс-помощника нардепа, который подстрелил подростка

Суд арестовал экс-помощника депутата на 60 суток без права внесения залога

Киево-Святошинский суд Киевской области сегодня, 27 июня, арестовал на 2 месяца экс-помощника нардепа Юлия Мамчура, который вчера открыл стрельбу на стадионе под Киевом. Об этом сообщает ТСН.

Сообщается, что Олега Штанько, который накануне попал в подростка из травматического оружия, арестовали на 60 суток без права внесения залога.

Напомним, 26 июня в Вишневом мужчина ранил подростка резиновой пулей из травматического оружия. У парня предварительно травма ноги, он был сразу доставлен в больницу. Позже стало известно, что стрельбу по детям устроил помощник на общественных началах народного депутата Юлия Мамчура. Депутат сразу же принял решение о лишении его статуса помощника народного депутата на общественных началах.