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В Киеве суд арестовал экс-помощника нардепа, который подстрелил подростка

НовостиОбщество    27.06.2018 - 16:04
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Суд арестовал экс-помощника депутата на 60 суток без права внесения залога

Киево-Святошинский суд Киевской области сегодня, 27 июня, арестовал на 2 месяца экс-помощника нардепа Юлия Мамчура, который вчера открыл стрельбу на стадионе под Киевом. Об этом сообщает ТСН.

Сообщается, что Олега Штанько, который накануне попал в подростка из травматического оружия, арестовали на 60 суток без права внесения залога.

Напомним, 26 июня в Вишневом мужчина ранил подростка резиновой пулей из травматического оружия. У парня предварительно травма ноги, он был сразу доставлен в больницу. Позже стало известно, что стрельбу по детям устроил помощник на общественных началах народного депутата Юлия Мамчура. Депутат сразу же принял решение о лишении его статуса помощника народного депутата на общественных началах. 

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Теги публикации: Киев, Суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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