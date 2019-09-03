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В Киеве студенты отравились шаурмой, семь человек в больнице

Новости » Происшествия    03.09.2019 - 01:40
В Киеве студенты отравились шаурмой, семь человек в больнице
Иллюстративное фото (flickr.com/yunhsung)

Все студенты купили шаурму в одном киоске

В Киеве студенты массово отравились шаурмой на улице Борщаговская, полицейские проверяют информацию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

По состоянию на 22:00 от врачей поступила информация о госпитализации семи человек. Со слов пациентов, все они покупали шаурму в одном киоске.

Сообщается, что со службы 103 правоохранители начали получать информацию о госпитализации с острой кишечной инфекцией в больничные заведения студентов одного из вузов. Молодые люди объяснили врачам, что покупали шаурму в киоске на улице Борщаговской.

Полицейские начали отрабатывать информацию об отравлении шаурмой. На место происшествия направили следственно-оперативную группу. После проведения первоочередной проверки следователи Соломенского управления полиции определятся с правовой квалификацией события.

Ранее сообщалось, что в Одесской области, в поселке Аванград госпитализированы 37 человек, которые ранее покупали шаурму в одной и той же точке.

РБК-Украина писало, что за массовое отравление в Закарпатской области в ресторане "Семейный уют" по состоянию на утро четверга, 15 августа, госпитализированы 35 человек.

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