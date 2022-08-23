У Києві стрімко зросла захворюваність на COVID-19

З 8 по 14 серпня в столиці було зафіксовано 316 випадків, то з 15 до 21 - 956.

"Насправді ситуація виглядає досить тривожною. Я б рекомендувала повернутися до маски і знову покласти в сумки і кишені дезінфектанти для рук. Крім того, обов'язково дотримуватися правил: захворів - сиди вдома, звертатися до лікаря в разі найменших проявів недуги і виконувати всі його рекомендації, щоб мінімізувати ризики ускладнень коронавірусу і не наражати на небезпеку поруч", - заявила Гінзбург.

Нагадаємо, в Україні карантин і режим надзвичайної ситуації через коронавірус продовжили до кінця року.

Крім того, за даними ВООЗ, смертність від COVID-19 у світі почала знову стрімко зростати. Тільки за останні чотири тижні кількість зареєстрованих випадків смерті збільшилася на 35%.

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