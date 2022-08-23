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В Киеве стремительно возросла заболеваемость COVID-19

Фото: в Киеве стремительно возросла заболеваемость COVID-19 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Киеве стремительно возросла заболеваемость COVID-19. Так, так за последнюю неделю в столице инфицировались втрое больше людей, чем неделей ранее.

Об этом заявила директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

С 8 по 14 августа в столице было зафиксировано 316 случаев, то с 15 до 21 - 956.

"На самом деле ситуация выглядит достаточно тревожной. Я бы рекомендовала вернуться к маске и снова положить в сумки и карманы дезинфектанты для рук. Кроме того, обязательно соблюдать правила: заболел - сиди дома, обращаться к врачу в случае малейших проявлений недуга и выполнять все его рекомендации, чтобы минимизировать риски осложнений коронавируса и не подвергать опасности рядом", - заявила Гинзбург.

Напомним, в Украине карантин и режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса продлили до конца года.

Кроме того, по данным ВОЗ, смертность от COVID-19 в мире начала снова стремительно расти. Только за последние четыре недели количество зарегистрированных случаев смерти увеличилось на 35%.

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