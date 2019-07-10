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У центрі Сум сталася стрілянина, є поранені

Новини » Надзвичайні події    10.07.2019 - 18:30
У центрі Сум сталася стрілянина, є поранені
Фото: місце стрілянини (facebook.com/policesumy)

Серед поранених - 15-річний підліток

У центрі Сум сталася стрілянина, у результаті чого поранення отримали двоє людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прес-служби поліції Сумської області.

У центрі Сум сталася стрілянина, є поранені

Вказано, що серед постраждалих - 15-річна дівчина.

У центрі Сум сталася стрілянина, є пораненіФото: місце стрілянини

"У центрі Сум, по провулку Терезова, поранили двох людей, серед яких 15-річна дівчина. Повідомлення про це на лінію "102" надійшло о 13:35 від медичних працівників. На місце події виїхали керівництво ГУНП, міського відділу поліції , слідчо-оперативна група. Постраждалих доправили до лікарні", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що за фактом розпочате кримінальне провадження.

"У поліції дану подію вже кваліфікували за ч.2 ст.115 КК України "Замах на вбивство" і вживають заходів щодо розшуку "стрілка". Правоохоронці звертаються до всіх, хто володіє будь-якою інформацією що допоможе слідству, повідомити до Сумського відділу поліції. Анонімність гарантується", - просять правоохоронці.

Нагадаємо, в центрі Києва 5 липня сталась стрілянина на Бессарабській площі. Так, правоохоронці встановили, що в супермаркеті була черга, коли в приміщення зайшов чоловік. Хлопець почав конфліктувати з покупцями, а потім вийшов на вулицю і зробив кілька пострілів угору зі стартового пістолета і зник.

Як писало РБК-Україна раніше, в Печерському районі Києва сталася стрілянина. Так, на вулиці Лаврській неподалік від монументальної скульптури "Батьківщина-мати" в Києві був поранений поліцейський.

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