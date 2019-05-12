У Києві спалили автомобіль головного редактора одного з телеканалів

Невідомі в ніч на неділю, 12 травня, підпалили припаркований біля під'їзду автомобіль головного редактора телеканалу TVi Володимира Єгорова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Єгорова.

За його словами, автомобіль підпалили близько 4.30 ранку.

"Я пов'язую це з професійною діяльністю. Сусіди говорять про хлопок, явний підпал", - зазначив він.

Фото: місце події (facebook Володимир Єгоров)

Журналіст додав, що ніхто не постраждав.

Фото: місце події (facebook Володимир Єгоров)

Пізніше Єгоров написав на своїй сторінці в Facebook, що "пожежні вже передали інформацію в поліцію. Статтю, за якою порушено справу, ще не повідомили".

"Слідчо-оперативна група взяла частини автомобіля для експертизи", - додав він.

Нагадаємо, у Дніпрі невідомі спалили автомобіль головного редактора газети "Зоря" Володимира Песоцького.

Раніше правозахисна організація Human Rights Watch заявила, що переможець виборів в Україні повинен бути готовий вирішити широке коло питань у галузі прав людини. Зокрема, HRW звертає увагу на те, що в Україні під тиском знаходиться свобода слова, а також фіксуються напади на журналістів.