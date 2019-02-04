У Києві створять підрозділ інспекторів з паркування

Інспектори фіксуватимуть порушення і виписуватимуть штрафи

В Киеве в 2019 году должна начать выполнять работу инспекция по парковке. Об этом заявил заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, руководитель инспекции с парковки Дмитрий Рахматуллин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По его словам, сейчас около 10 человек прошли конкурс на инспекторов, всего в планах нанять около 90.

Рахматуллин также отметил, что конкурс на должность проходит по достаточно строгим требованиям.

Зарплата инспектора будет составлять от 10 тысяч гривен. Мотивировать работника планируют и за счет введения повышающего коэффициента.

Инспекторы не будут иметь права напрямую работать с финансами, только будут фиксировать нарушения и выписывать штрафы.

"Мы хотим создать определенное элитное подразделение, в котором будут порядочные, идейные люди, которые будут болеть за свое дело и не вовлекаться в коррупционную составляющую этого вопроса. Мы набираем людей с высшим образованием", - подчеркнул он.

В планах сначала проводить разъяснительную работу среди водителей, раздавать памятки о правилах парковки и последствиях их нарушения и уже последним этапом будет штрафования и эвакуация автомобилей.

"Введение системы штрафов станет возможным после появления в Украине сертифицированных приборов для фото - и видеофиксации таких нарушений", - добавил Рахматуллин.

Ранее РБК-Украина писало, что с сентября 2018 года в Киеве начали работу муниципальные инспекторы, которые получили полномочия составлять административные протоколы, выписывать штрафы, а также эвакуировать неправильно припаркованные автомобили.

Также сообщалось, что в Украине могут ввести возможность сдачи экзаменов на водительские права без обязательного прохождения курсов.