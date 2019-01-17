МВС розгляне можливість отримання водійських прав без проходження курсів

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Планується зробити отримання послуги швидше і простіше для громадян

В Україні можуть ввести можливість здачі екзаменів на водійські права без обов’язкового проходження курсів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономрозвитку.

Як повідомляється, було прийнято протокольне доручення Міністерству внутрішніх справ разом з Мінекономрозвитку та іншими зацікавленими органами, зокрема, підготувати можливі зміни щодо запровадження інституту екзаменаторів для прийняття іспитів на отримання водійських прав та можливості самостійного вибору програми підготовки чи самопідготовки до них.

Це стосується отримання водійських прав категорій А, А1, А2, АМ, В, В1 та ВЕ.

"Сьогодні отримання водійських прав - одна з найпопулярніших послуг. Щоб її отримати, потрібно підготувати чималий пакет документів, пройти декілька етапів процедур і найважливіше - курси, в середньому 140 годин навчання. Це зайве бюрократичне навантаження на громадян і досвід багатьох країн світу, зокрема, Німеччини, Британії, Норвегії, Чехії та Польщі свідчить про те, що ці процеси можна оптимізувати та зробити отримання послуги швидшим та простішим для громадян", - йдеться у повідомленні.

Відповідно до доручення, планується ґрунтовно проаналізувати існуючу ситуацію та досвід інших країн і розробити низку змін для оптимізації послуги, зменшення навантаження на громадян шляхом видалення бюрократичної та корупційної складової.

Відтак, згідно з дорученням, заплановано:

зменшити кількість процедур та документів, а також витрати кандидатів за рахунок вибору прийнятного способу підготовки до іспитів - самостійного навчання або у спеціалізованих школах;

передбачити можливість зручного отримання послуги у найближчому центрі надання адмінпослуг (ЦНАП).

"За підсумками засідання робочої групи було надано доручення Міністерству охорони здоров’я спільно з МВС, Мінекономрозвитку та іншими зацікавленими органами підготувати можливі зміни щодо спрощення в отриманні медичної довідки для оформлення водійських прав", - йдеться у повідомленні.

Мова йде про скорочення часу на проходження медогляду та можливої подачі такої довідки онлайн.

Нагадаємо, в МОЗ зазначили, що в Україні один з найвищих у Європі рівнів смертності в результаті дорожньо-транспортних пригод: щодоби на автошляхах гине 10-11 осіб, з них - одна дитина.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні лише кожен четвертий водій пристібається паском безпеки.