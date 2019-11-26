У Києві працівника Держекоінспекції затримали на хабарі

У Києві правоохоронці затримали працівника Державної екологічної інспекції за отримання хабаря 6 тис. доларів за погодження висновку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Правопорушник вимагав кошти у підприємця за отримання погодження висновку екологічного аудиту для подальшого виробництва асфальту.

Правопорушника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання хабара. Це - 33-річний киянин, який раніше затримувався за аналогічний злочин і зараз відносно нього розглядається справа у Голосіївському районному суді.

Фото: затримання хабарника (facebook.com/UA.KyivPolice)

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція статі передбачає позбавлення волі до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Вирішується питання про оголошення фігуранту підозри. Запобіжний захід йому обере суд.

Раніше слідчі ДБР затримали оперуповноваженого відділу моніторингу та зонального контролю Волинського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України під час одержання ним 3 тис. доларів хабаря.

РБК-Україна писало, що правоохоронці викрили службову особу Ірпінського відділення Вишгородської ОДПІ ГУДФС у Київській області під час одержання хабаря від приватного підприємця.