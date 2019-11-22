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ДБР затримало правоохоронця на вимаганні хабаря від "айтішника"

Новини » Надзвичайні події     22.11.2019 - 12:20
ДБР затримало правоохоронця на вимаганні хабаря від "айтішника"
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Правоохоронець вимагав 3 тис. доларів

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали оперуповноваженого відділу моніторингу та зонального контролю Волинського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України під час одержання ним 3 тис. доларів хабаря. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

За попередньою інформацією, правоохоронець вимагав та одержав від громадянина, який працює фрілансером у сфері IT, хабар, за який обіцяв не повідомляти підрозділи поліції по боротьбі з кіберзлочинністю про нібито протиправну діяльність потерпілого, яка полягала у поширенні вірусних програм.

Наразі правоохоронця затримали. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання відносно нього запобіжного заходу.

Фото: затримання хабарника (dbr.gov.ua)

Кваліфікація: одержання службовою особою для себе неправомірної вигоди за вчинення або не вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

У разі доведення вини, поліцейському загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці викрили службову особу Ірпінського відділення Вишгородської ОДПІ ГУДФС у Київській області під час одержання хабаря від приватного підприємця.

РБК-Україна писало, що у Краматорську (Донецька область) слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали поліцейських, які за хабар пропонували чоловіку уникнути відповідальності за зберігання наркотиків.

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