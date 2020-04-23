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У Києві склали понад 950 протоколів за порушення карантину

Новини » Коронавірус     23.04.2020 - 12:18
У Києві склали понад 950 протоколів за порушення карантину
Фото: Віталій Кличко (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами Кличка, порушено кілька кримінальних проваджень

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що за порушення карантину у столиці правоохоронці склали 951 адміністративний протокол. Про це він сказав на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Він підкреслив, що було порушено й кілька кримінальних проваджень.

"Щодо тих людей, які нехтували правилами та наражають на небезпеку інших, у столиці порушили кілька кримінальних проваджень за порушення карантинних обмежень. Загалом за цей час правоохоронці склали 951 протокол щодо порушників. З них 179 - за перебування без масок у громадських місцях, 21 - за перебування групою більше двох осіб. За результатами розгляду в судах до бюджету стягнуто майже 177 тисяч гривень", - заявив Кличко.

Нагадаємо, мер Києва заявив, що кількість лабораторно підтверджених випадків коронавірусу в Києві збільшилася до 1059. За його словами, за добу було зафіксовано 70 нових випадків COVID-19. Серед захворілих - 5 медиків.

Як писало РБК-Україна, за словами Кличка, Київ розробив план поетапного ослаблення карантину, оголошеного в столиці у зв'язку з пандемією коронавірусу. Градоначальник зазначив, що необхідно пройти пік хвороби.

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Новини України Віталий КличкоКиївкарантиннарушение прав
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