У Києві повідомили про підозру чоловікові, який заволодів будівлею за 1,7 млн гривень

Київська прокуратура повідомила про підозру зловмиснику, який на підставі підроблених документів заволодів нежитловим приміщенням вартістю 1,7 млн гривень у Печерському районі столиці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Будівля розташована на вулиці Грушевського, воно знаходиться в комунальній власності територіальної громади міста Києва.

"Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. Зараз встановлюється його причетність до скоєння аналогічних злочинів. На незаконно відчужене майно за клопотанням прокурора накладено арешт", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, прокуратура заявила в Печерський районний позов про витребування будівлі з незаконного володіння.

Нагадаємо, раніше в березні в Київській області викрили чиновників, які незаконно привласнили 150 гектарів землі. Чиновники використовували підроблені свідоцтва про право на спадщину.

Також РБК-Україна писало, що в Одеській області співробітниця банку привласнила 2,5 млн гривень клієнтів. Зловмисниця привласнювала кошти іноземних клієнтів банку.