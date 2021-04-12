У Києві знизилася захворюваність на грип та ГРВІ

У Києві за минулий тиждень зафіксували 23 184 хворих на грип та гостру респіраторну вірусну інфекцію (ГРВІ). У порівнянні з минулим тижнем захворюваність знизилася на 11,4%.

Так, за минулий тиждень на грип та ГРВІ захворіли - 5 031 дитина і 18 153 дорослих. Серед захворілих діти складають 21,7%, а на попередньому тижні - 24,8%. Серед школярів кількість хворих знизилося на 43,2% - зареєстровано 2 171 випадок (зниження на 24,8%).

У лікарні були доставлені 1 491 человек, з них 98 - діти.

У КМДА зазначили, що за минулий тиждень спостерігається значне зниження захворюваності на грип та ГРВІ. Число нових хворих впало на 11,8% у порівнянні з попереднім тижнем. Причому зниження спостерігається як серед дорослих, так і дітей.