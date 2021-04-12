ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Кличко пояснив, для чого потрібен загальнонаціональний локдаун

Новость на русском → Київ, Понеділок 12 квітня 2021 14:05
Кличко пояснив, для чого потрібен загальнонаціональний локдаун Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Мер Києва Віталій Кличко пояснив, чому закликав до уряд ввести загальнонаціональний локдаун і обмежити пересування між регіонами.

Про це він заявив під час термінового онлайн-брифінгу.

"Покращення ситуації в якомусь одному регіоні, не означає подолання вірусу загалом. Бо відбувається постійна міграція людей. А відповідно – і міграція вірусу. І ми будемо то виходити з червоної зони, то потім знову в неї потрапляти. Саме тому я і звернувся до уряду ухвалити рішення про загальнонаціональний локдаун. Треба виграти час, поки не розпочнеться масова вакцинація українців. Немає інших способів", - наголосив він.

Кличко зазначив, що його позиція підкріплена досвідом вітчизняних та іноземних інфекціоністів та епідеміологів. Вони наголошують, що методи зупинення поширення вірусу скрізь однакові і добре відомі: максимальне обмеження контактів.

"Ми можемо, звичайно, сподіватися, що фахівці помиляються. І завжди сподіваємося на кращий сценарій. Але в умовах постійної міграції населення регіонами країни, недотримання правил і в умовах відсутності масової вакцинації оптимістичного сценарію не буде. Так, рішення про локдаун непопулярне. Але в ситуації зі стрімким розповсюдженням вірусу треба усвідомити: ціна популізму може бути надто високою. Адже йдеться про те, щоб зберегти здоров'я і життя мільйонів людей", - підсумував мер Києва.

Нагадаємо, 9 квітня Віталій Кличко звернувся до уряду із закликом запровадити загальнонаціональний локдаун.

Напередодні Україна вийшла на перше місце у Європі за кількістю хворих, за перший тиждень квітня від коронавірусу померли 3,5 тисячі людей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Віталий Кличко Карантин
NEWS
Росія біля кордонів України збільшує ударне угруповання
Росія біля кордонів України збільшує ударне угруповання
DAILY
Пік, плато, падіння. Коли ослабне епідемія коронавірусу в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Пік, плато, падіння. Коли ослабне епідемія коронавірусу в Україні