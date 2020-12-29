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У Києві за тиждень захворіли на грип та ГРВІ понад 10 тисяч осіб

Київ, Вівторок 29 грудня 2020 14:24
У Києві за тиждень захворіли на грип та ГРВІ понад 10 тисяч осіб
Фото: людина з застудою (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Києві за минулий тиждень зафіксували 10 685 хворих на грип і гостру респіраторну вірусну інфекцію. У столиці захворюваність на грип та ГРВІ нижче базової лінії на 51,9%.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Так, за минулий тиждень захворіли - 4 156 дитини та 6 529 дорослих.

У структурі захворюваності діти складають 38,9%, а на попередньому тижні - 37,3%. Серед школярів захворюваність знизилася на 9,4% - зареєстровано 2 072 випадку.

В лікарні були доставлені 35 осіб, з них 27 - діти.

Нагадаємо, академік Національної академії наук України Сергій Комісаренко розповів, що нинішній коронавірус є більш небезпечним ніж сезонний грип.

Крім того, за минулу добу в Україні підтвердили майже 7 тисяч нових випадків зараження коронавірусом. При цьому понад 16 тисяч людей одужали від COVID-19.

Раніше повідомлялося, що карантин в Україні посилять. Обмеження набудуть чинності 8 січня і будуть діяти до 24 січня 2021 року.

Також Кабінет міністрів продовжив дію карантину в Україні до кінця зими. Він буде діяти до 28 лютого 2021 року.

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