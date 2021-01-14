Мороз та сніг з дощем: прогноз погоди на сьогодні

Фото: погода у Києві (РБК-Україна)

Сьогодні, 14 січня, у західних, північних, деяких центральних та південних регіонах очікуються опади. Температура повітря вдень в Україні коливатиметься від -5 до +2 градусів, а вночі на півночі та сході вона опуститься до -8.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом синоптиків, сьогодні у всіх західних та північних регіонах, а також у Житомирській, Київській, Вінницькій та Кіровоградській областях буде йти сніг. У Криму очікуються дощі. На всій іншій території України буде сухо та похмуро.

У західних областях температура повітря вдень буде від -3 до +1, а вночі від -5 до -2.

У центральних та північних областях температура повітря вдень буде становити від -6 до +1, а вночі стовпчики термометрів покажуть -8 -2 градуси.

У східних та південних областях температура повітря вдень буде в межах -4 0, а вночі -6 0.

Прогноз у Києві

У Києві та області сьогодні буде сніжно. Температура повітря коливатиметься від -4 до -1, а вночі від -6 до +3.

Нагадаємо, раніше синоптики прогнозували морози до -20 градусів попередньо на Старий Новий рік, 14 січня.

Разом з тим у Києві 15 та 16 січня стовпчики термометрів опустяться до -21 градусу.