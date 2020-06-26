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Вибух на Позняках: у МВС повідомили деталі обшуків у "Київгазі"

Новини » Надзвичайні події     26.06.2020 - 22:55
Вибух на Позняках: у МВС повідомили деталі обшуків у "Київгазі"
Фото: вибух на Позняках (РБК-Україна)

Винуватцям загрожує до 8 років позбавлення волі

Поліція провела обшуки в акціонерному товаристві "Київгаз" та за місцем проживання одного зі співробітників компанії. Обшуки проводили в рамках розслідування вибуху в будинку на столичних Позняках.

Про це розповів речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко в ефірі телеканалу "Україна 24".

Напередодні вибуху працівники "Київгазу" проводили планову звірку газових лічильників у будинку, де стався вибух. Лічильники зняли, а замість них встановили спеціальні перемички.

У офісі компанії поліція вилучила документацію та допитала всіх працівників. Також обшуки провели у слюсаря, який проводив заміну лічильника у квартирі, яка за версією слідства могла бути епіцентром вибуху.

За словами Шевченка, наразі у справі про вибух підозри нікому не повідомлялися, але слідчі поліції стверджують, що розслідування на правильному шляху. Винуватцям загрожує позбавлення волі на термін від 3 до 8 років.

Нагадаємо, вранці 21 червня у Дарницькому районі Києва стався потужний вибух у багатоповерхівці. В результаті вибуху загинули п'ятеро мешканців будинку. Люди стверджували, що незадовго до вибуху в будинку був відчутний запах газу.

Обшуки у газорозподільчій компанії почалися відразу ж після вибуху в багатоповерховому будинку в Києві.

Основна версія слідства: вибух в будинку на Позняках стався через недотримання технологій повірки лічильників.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України КиївобшукПознякиВибух
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