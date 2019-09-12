У Києві швидка допомога з дитиною потрапила в ДТП

У Києві, на вулиці Вадима Гетьмана, сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю автомобіля Peugeot і швидкої допомоги, яка везла дитину в лікарню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київ Оперативний".

За словами водія Peugeot, він він рухався в крайній правій смузі, заздалегідь включив покажчик повороту наліво на другорядну дорогу, ніби як переконався в безпеці свого маневру, але коли почав повертати отримав удар від машини швидкої допомоги.

Водій заявив, що швидка допомога, швидше за все, рухалась з перевищенням швидкості, оскільки він уважно дивився по дзеркалах.

"В швидкій допомозі перевозили маленьку дитину в медичну установу. За нею потім приїхала інша машина швидкої, куди її пересадили і продовжили госпіталізацію",- йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, поліція склала протокол на водія легковика, так як він не надав перевагу в русі спецтранспорту. В аварії ніхто не постраждав.

Нагадаємо, 11 вересня у Київській області сталося ДТП з участю двох автомобілів. В результаті загинули 3 людини.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що вночі, 11 вересня, на бульварі Лесі Українки в Києві, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю чотирьох автомобілів. Позашляховик спочатку врізався в припаркований автомобіль, а потім в таксі.