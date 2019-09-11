В Києві сталося ДТП за участю чотирьох автомобілів, є постраждалі

Фото: позашляховик після ДТП (kiev.informator.ua)

Аварія сталася на бульварі Лесі Українки

У середу вночі, 11 вересня, на бульварі Лесі Українки в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю чотирьох автомобілів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інформатор".

Як зазначається, BMW X5 рухався вгору по бульвару Лесі Українки. Водій перебудувався в крайній правий ряд для обгону, де стояв припаркований Volkswagen з водієм у салоні. BMW зім'яв йому задню частину і відкинув у паркан, після чого позашляховик повело і він врізався в автомобіль служби Uber. Після цього Citroen відкинуло в інший автомобіль таксі.

"В результаті аварії легкі ушкодження руки отримав тільки водій Volkswagen. Він сказав, що стояв на перехресті з включеним аварійним сигналом і спілкувався по телефону, після чого відчув сильний удар", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що попередньо всі учасники аварії були тверезі.

Нагадаємо, вночі, 10 вересня, в Мар'їнці Донецької області в результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) згорів автомобіль, загинули дві людини.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 10 вересня в Харкові сталася аварія за участю двох поліцейських і службової машини.