У Києві на Північному мосту зіткнулися автомобілі

В ніч на суботу, 23 листопада, у Києві на Північному мосту відбулося відразу декілька дорожньо-транспортних пригод (ДТП). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інформатор".

Наголошується, що незначні аварії спровокували наступну, більш серйозну. В автомобіль Toyota Avalon, який стояв на аварійці, на повному ходу влетіла Toyota Camry. Від удару машини розвернуло на переправі.

Аварія сталася близько опівночі. Toyota Avalon перебувала в крайньому лівому ряду під час оформлення ДТП з включеним сигналом аварійної зупинки. З Оболоні в бік Троєщини мчала Toyota Camry, чоловік за кермом якої не помітив автомобілі попереду. Він на повному ходу протаранив машину, що стояла, зім'явши задню частину автомобіля.

Фото: місце події (kiev.informator.ua)

Швидка на місці події надала першу медичну допомогу, однак від подальшої госпіталізації потерпілі відмовилися.

Раніше повідомлялося, що в Києві вранці 22 листопада під час руху загорівся автомобіль служби таксі Über.

РБК-Україна писало, що в Києві на вулиці Старонаводницькій в результаті дорожньо-транспортної пригоди загорівся автомобіль.