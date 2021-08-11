У Києві можуть обмежити роботу метро: коли і чому
Фото: у Києві можуть обмежити роботу метро (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Києві можуть обмежити роботу трьох станцій метро. Сьогодні на НСК "Олімпійський" пройде футбольний матч.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на КМДА.
О 19:30 між командами "Динамо" (Київ) та "Минай" (Ужгород) пройде матч. Можливі деякі зміни в роботі столичного метро.
Так, після завершення гри можливе обмеження (закриття) на вхід до станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".
Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій.