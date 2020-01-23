У Києві змінять маршрут міської електрички

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З 24 по 26 січня буде закрито рух на ділянці Борщагівка-Почайна-Дарниця

Київська міська електричка змінить маршрут руху у період з 24 по 26 січня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Киевпастранс".

Повідомляється, що з 15:30 24 січня до 26 січня електропоїздів міської електрички будуть курсувати з "човниковим" маршрутами у зв'язку з проведенням капітального ремонту інфраструктури.

"Так, рух буде організовано на ділянках:

Дарниця-Київ-Пасажирський-Борщагівка;

Борщагівка-Київ-Пасажирський-Дарниця.

Рух на ділянці Борщагівка-Почайна-Дарниця буде закрито", - йдеться в повідомленні.

Також буде припинено рух автобусів №59, 61, а рух трамвая №4 і 5 буде здійснюватися до станції "Генерала Ватутіна". Кількість автобусів №21, 101, тролейбусів 31 та 35 трамваїв буде збільшено.

Раніше РБК-Україна писало, що з 8 грудня у Києві діє новий розклад поїздів міської електрички. Всього в Києві є два маршрути, по яких курсують електрички: Е1 (Дарниця-Почайна-Київ-Пасажирський-Дарниця) і Е2 (Дарниця-Київ-Пасажирський-Почайна-Дарниця).

Також РБК-Україна повідомляло, що 6 листопада в Києві через вандалів скасували низку ранкових рейсів міської електрички.