У Києві сьогодні можливі зміни в роботі метро

У неділю, 27 жовтня, у роботі столичного метрополітену можливі зміни у зв'язку з проведення футбольного матчу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку КП "Київський метрополітен" у Facebook.

Як повідомляється, сьогодні у зв'язку з футбольним матчем на НСК "Олімпійський" можливі зміни у роботі столичного метро. Зокрема, для забезпечення належного перевезення пасажирів можливе обмеження на вхід пасажирів станцій "Олімпійська", "Палац спорту" та "Площа Льва Толстого".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Київрада підготувала нові правила користування столичним метрополітеном. Зокрема, пасажирам забороняється перевозити велосипеди та тварин без кліток, а також торгувати та гучно слухати музику. Також в метро хочуть заборонити їздити на самокатах.

Також РБК-Україна писало, що на естакаді Південного мосту в Києві до кінця жовтня обмежать рух автомобілів в напрямку лівого берега. Обмеження руху було введено в зв'язку з роботами з заміни деформаційного шва.