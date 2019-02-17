У Києві сьогодні вранці туман

Видимість складає 200-500 м

В Киеве утром, 17 февраля, туман, видимость 200-500 м. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

По прогнозу синоптиков, сегодня будет переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м / с, температура днем от +7 до +9 градусов. В Киеве было облачно с прояснениями, ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, температура днем 3-5 градусов тепла.

Напомним, в Киеве вчера было без осадков, на дорогах была местами гололедица.

Добавим, что в Карпатах сегодня, 17 февраля, сохранится значительная лавинная опасность. В частности, 17-18 февраля в результате оттепели в горах Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность.

Ранее сообщалось, что в начале следующей недели ожидается существенное потепление, в некоторых областях температура воздуха поднимется до +11 градусов. В ближайшие дни в Украине будет тепло, а сильные морозы ожидаются только в восточных областях. Кроме того, в первой половине следующей недели в Украине будет сухо благодаря антициклону.