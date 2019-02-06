У Києві сьогодні сніг та ожеледиця

Крім того, очікуються складні відкладення паморозі та ожеледі

В Киеве сегодня днем, 6 февраля, ожидается местами небольшой снег, на дорогах местами гололед, сложные отложения изморози и гололеда. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

По данным Украинского гидрометцентра, в среду в столице будет облачно, ветер северо-западный, 5-10 м/с, температура днем 0-2º тепла.

Напомним, утром 6 февраля в Киеве ожидаются сложные отложения изморози и гололеда (І уровень опасности, желтый).

По сообщению Укргидрометцентра, 6 февраля в стране, кроме юга, местами небольшой мокрый снег, в северных областях умеренный мокрый снег. В большинстве центральных, южных и восточных областей туман. На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Температура воздуха на протяжении суток 0-5°С тепла, в Карпатах около 0°С.

РБК-Украина со ссылкой, утром 6 февраля, проезд на дорогах государственного значения обеспечено. Состояние покрытия на дорогах государственного значения в большинстве областей мокрый, в Киевской, Сумской и Черниговской областях местами заснеженное.