У Києві сьогодні очікується ожеледиця

Сьогодні опадів у столиці не очікується

В воскресенье, 24 февраля, на дорогах Киева местами ожидается гололедица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Как сообщается, сегодня в столице переменная облачность, осадков не ожидается, однако на дорогах города местами возможна гололедица.

"В Киеве переменная облачность, ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, температура днем около 0 градусов", - отметили синоптики.

Кроме того, в КГГА призвали водителей и пешеходов соблюдать правила передвижения по городу, чтобы избежать аварийных ситуаций.

Напомним, по прогнозу синоптиков, сегодня, 24 февраля 2019 года, на всей территории Украины без осадков, температура воздуха днем понизится до -3 градусов. В Крыму без осадков, днем до -3.

Добавим, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили, что в некоторых западных регионах Украины ожидается значительная снеголавинная опасность. Сход лавин возможен во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

Как писало РБК-Украина, 22 февраля в центре Киева утром перевернулась фура с кирпичом, в результате инцидента никто не пострадал. В полиции заявили, что фура с кирпичом в центре Киева могла перевернуться в связи с отказом тормозов.