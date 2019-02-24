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У Києві сьогодні очікується ожеледиця

Новини » Суспільство    24.02.2019 - 12:04
У Києві сьогодні очікується ожеледиця
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Сьогодні опадів у столиці не очікується

У неділю, 24 лютого, на дорогах Києва подекуди очікується ожеледиця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

Як повідомляється, сьогодні у столиці мінлива хмарність, опадів не очікується, проте на дорогах міста подекуди можлива ожеледиця.

"У Києві мінлива хмарність, вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с, температура вдень близько 0 градусів", - зазначили синоптики.

Крім того, в КМДА закликали водіїв та пішоходів дотримуватися правил пересування містом, щоб уникнути аварійних ситуацій.

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, сьогодні, 24 лютого 2019, на всій території України без опадів, температура повітря вдень знизиться до -3 градусів. В Криму без опадів, вдень до  -3.

Додамо, в Державній службі з надзвичайних ситуацій попередили, що в деяких західних регіонах України очікується значна сніголавинна небезпека. Сходження лавин можливе у Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях.

Як писало РБК-Україна, 22 лютого у центрі Києва зранку перекинулася фура з цеглою, в результаті інциденту ніхто не постраждав. В поліції заявили, що фура з цеглою в центрі Києва могла перекинутися у зв'язку з відмовою гальм.

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