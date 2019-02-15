У Києві сьогодні очікується ожеледиця

У столиці хмарно з проясненнями

В Киеве сегодня, 15 февраля, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Также в Киеве облачно с прояснениями, ветер переменных направлений, 3-8 м/с, температура днем от +1 до +3.

"С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций, Управления по вопросам гражданской защиты КГГА призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу", - говорится в сообщении.

Отметим, согласно прогнозу синоптиков, 15 февраля 2019 года на территории Украины осадков не ожидается, температура воздуха днем поднимется до +6.

РБК-Украина писало, что в ряде областей Украины утром 15 февраля наблюдается густой туман, водителей призывают соблюдать меры безопасности.

По состоянию на 08:00 в Ивано-Франковской, Одесской, Хмельницкой и Черновицкой областях продолжается дождь. В Киевской, Кировоградской, Луганской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях наблюдается туман, на остальной территории страны без осадков.