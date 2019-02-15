"Укравтодор" попереджає про туман на дорогах країни

Ілюстративне фото (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

У ряді областей вранці 15 лютого спостерігається густий туман

У ряді областей України вранці 15 лютого спостерігається густий туман, водіїв закликають дотримуватися заходів безпеки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Укравтодору".

Повідомляється, що станом на 08:00 в Івано-Франківській, Одеській, Хмельницькій та Чернівецькій областях триває дощ. У Київській, Кіровоградській, Луганській, Сумській, Харківській, Черкаській та Чернігівській областях спостерігається туман, на решті території країни без опадів.

В "Укравтодорі" відзначили, що в регіонах, де вчора йшов сніг, виконуються роботи по розчистці доріг.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні очікується різке похолодання. Зокрема, на сході вночі прогнозуються морози до -9, в Луганській області - до -12 градусів. У Києві сьогодні хмарно і без опадів. Вдень повітря прогріється до +3. У південних областях мінлива хмарність, вдень до +5; на заході +5 і без опадів; на півночі можливі дощі, вдень до +2; у центральних регіонах опадів не очікується.

Відзначимо, в Києві зранку спостерігається туман, видимість на дорогах становить 200-500 м.