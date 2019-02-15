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Погода на сьогодні: в Україні без опадів, вдень до +6

Новини » Суспільство    15.02.2019 - 08:00
Погода на сьогодні: в Україні без опадів, вдень до +6
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві вдень від +1 до +3

Погода на сьогодні: 15 лютого 2019 року на території України опадів не очікується, температура повітря вдень підніметься до +6. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході без опадів, температура повітря вдень від +2 до +6, вночі від -3 до +1. На півночі України вдень від +1 до +4, вночі від 0 до -9. В центрі вдень від +1 до +4, вночі від -1 до -5.

У східних областях також без опадів, температура вдень від -1 до +2, вночі від -6 до -12. На півдні України вдень від +2 до +5, вночі від -5 до +1. У Криму вдень від +2 до +4, вночі від -1 до -3.

Погода на сьогодні: в Україні без опадів, вдень до +6

Фото: погода в Україні

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 15 лютого без опадів, вдень від +1 до +3, вночі від 0 до -2, вітер західний, 3-8 м/с.

Погода на сьогодні: в Україні без опадів, вдень до +6

Фото: погода в Києві та області

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