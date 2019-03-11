У Києві сьогодні очікується дощ і сильний вітер

Погода у Києві 11 березня погіршиться через дощ і вітер

По прогнозам синоптиков, погода в Киеве 11 марта ухудшится, ожидается дождь и сильный ветер. Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

Сообщается, что сегодня в Киеве облачно с прояснениями, днем от +7 до +9. Также ожидается дождь, порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

В КГГА просят жителей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине из-за непогоды обесточены почти 50 населенных пунктов.

Кроме того, в ГСЧС предупредили, что в связи со снегопадом и метелью в восточной части Закарпатской и в горах Ивано-Франковской областей ожидается высокая лавинная опасность (4 уровень).