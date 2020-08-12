У Києві сьогодні обмежать рух на вулиці Московська

У Києві сьогодні, 12 серпня, частково обмежать рух на вулиці Московська. Обмеження будуть діяти із 20:00 12 серпня до 08:00 13 серпня.

Про це повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації (КМДА).

На вулиці Московській триває середній ремонт. Покриття оновлюють на ділянці між Кловським узвозом і вулицею Цитадельною.

Аби зменшити вплив на трафік, основні роботи виконують уночі. Так, у ніч проти 13 серпня влаштовуватимуть верхній шар покриття. Роботи було перенесено з 8 серпня. Під час робіт рух буде частково обмежено.

Раніше у Києві обмежили рух для великовагового автотранспорту у зв'язку зі спекою.

РБК-Україна писало, що у Києві майже на два місяці частково обмежать проїзд по Південному мосту.

Крім того, у Києві з 1 серпня діють обмеження руху на проспекті Степана Бандери, вулиці Великій Китаївській та на перетині Дніпровської набережної та проспекту Соборності.