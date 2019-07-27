У Києві сьогодні обмежать рух транспорту через хресну ходу УПЦ МП

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Рух транспорту в центрі столиці обмежать 27 і 28 липня

Через хресну ходу Української православної церкви Московського патріархату в Києві 27 липня обмежать рух транспорту. Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

Крім того, Православна церква України проводитиме 28 липня першу хресну ходу.

"27-28 липня у зв'язку зі святкуванням Хрещення Київської Руси-України в центрі столиці обмежать рух транспорту... У зв'язку з проведенням урочистих заходів, присвячених цій річниці, розпорядженням КМДА №1312 передбачено обмеження дорожнього руху в центрі столиці", - сказано в повідомленні.

Обмеження руху всіх видів транспортних засобів передбачені:

27 липня з 06:00 до 16:30 - на вул. Трьохсвятительській (від площі Михайлівській до Європейської), вул. Хрещатик (від вул. Михайлівській до Європейської площі), Володимирському узвозі (від Поштової площі до Європейської площі), Парковій дорозі (від алеї Героїв Крут до вул. Михайла Грушевського), вул. Михайла Грушевського, вул. Івана Мазепи (від Арсенальної площі до площі Слави), вул. Лаврській (від площі Слави до вул. Цитадельної);

28 липня з 11:00 до 13:30 - Володимирським проїздом (на відрізку від Софійської площі до Михайлівської площі).

Також будуть внесені тимчасові зміни в маршрути наземного пасажирського транспорту, про що буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, Православна церква України (ПЦУ) в неділю, 28 липня, проведе свою першу хресну ходу. Так, очолить хресну ходу глава ПЦУ, митрополит Епіфаній.

Як писало РБК-Україна раніше, Вселенський Патріарх Варфоломій сподівається, що першою Православну церкву України визнає Елладська православна церква.