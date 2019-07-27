У Києві сьогодні обмежать рух транспорту через хресну ходу УПЦ МП

Рух транспорту в центрі столиці обмежать 27 і 28 липня
Через хресну ходу Української православної церкви Московського патріархату в Києві 27 липня обмежать рух транспорту. Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.
Крім того, Православна церква України проводитиме 28 липня першу хресну ходу.
"27-28 липня у зв'язку зі святкуванням Хрещення Київської Руси-України в центрі столиці обмежать рух транспорту... У зв'язку з проведенням урочистих заходів, присвячених цій річниці, розпорядженням КМДА №1312 передбачено обмеження дорожнього руху в центрі столиці", - сказано в повідомленні.
Обмеження руху всіх видів транспортних засобів передбачені:
Також будуть внесені тимчасові зміни в маршрути наземного пасажирського транспорту, про що буде повідомлено додатково.
Нагадаємо, Православна церква України (ПЦУ) в неділю, 28 липня, проведе свою першу хресну ходу. Так, очолить хресну ходу глава ПЦУ, митрополит Епіфаній.
Як писало РБК-Україна раніше, Вселенський Патріарх Варфоломій сподівається, що першою Православну церкву України визнає Елладська православна церква.