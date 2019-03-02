У Києві сьогодні обмежать рух транспорту по мосту Патона

Обмеження руху по мосту Патона діятимуть з 8:00 до 22:00

В Киеве в субботу, 2 марта, в связи с выполнением работ по ремонту деформационного шва, частично ограничат движение транспорта по мосту им. Патона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

Как отмечается, частичное ограничение движения транспорта по мосту будет длиться с 8:00 до 22:00 в направлении ул. Соборности.

Сообщается, что коммунальная корпорация "Киевавтодор", которая будет выполнять ремонт, просит водителей с пониманием отнестись к неудобствам и выбирать другие маршруты движения.

Напомним, ранее в КГГА предупредили, что с 1 марта в связи с подготовительными работами к ремонту на Крутом спуске (возле Бессарабской площади) возможны ограничения движения транспорта. Ограничения возможны в месте выполнения работ от вул. Дарвина до вул. Круглоуниверситетской.

Добавим, что в Киеве весной 2019 года Шулявский путепровод полностью перекроют и начнут демонтаж конструкций.