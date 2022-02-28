Киян просять залишатися вдома. Навіть не в комендантську годину
Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Киян просять не покидати власні домівки навіть в комендантську годину. Це допоможе убезпечити себе, оскільки в місті йде активна операція з виявлення та ліквідації диверсантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на столичного мера Віталія Кличко.
"Навіть в комендантську годину утримайтеся від пересування містом", - закликав Кличко.
Він пояснив, що в місті військові, правоохоронці та сили територіальної оборони продовжують виявляти і знешкоджувати диверсантів, групи яких є в місті.
Нагадаємо, київський голова Віталій Кличко попередив, що мародерів, які будуть грабувати магазини та домівки, правоохоронці будуть знешкоджувати без попередження.
Детальну інформацію про ситуацію в Києві можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.