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Киян просять залишатися вдома. Навіть не в комендантську годину

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Київ, Понеділок 28 лютого 2022 13:03
Киян просять залишатися вдома. Навіть не в комендантську годину Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Киян просять не покидати власні домівки навіть в комендантську годину. Це допоможе убезпечити себе, оскільки в місті йде активна операція з виявлення та ліквідації диверсантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на столичного мера Віталія Кличко.

"Навіть в комендантську годину утримайтеся від пересування містом", - закликав Кличко.

Він пояснив, що в місті військові, правоохоронці та сили територіальної оборони продовжують виявляти і знешкоджувати диверсантів, групи яких є в місті.

Нагадаємо, київський голова Віталій Кличко попередив, що мародерів, які будуть грабувати магазини та домівки, правоохоронці будуть знешкоджувати без попередження.

Детальну інформацію про ситуацію в Києві можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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