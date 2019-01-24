У Києві сьогодні ожеледиця на дорогах

Ілюстративне фото (УНІАН)

У столиці 24 січня опадів не очікується

У Києві сьогодні, 24 січня, без опадів, на дорогах ожеледиця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Загалом у столиці хмарно, вдень без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с, температура вдень від -5 до -7.

Зазначається, що вчора у зв’язку зі значним снігопадом на автошляхах столиці удень працювали 395 одиниць снігоприбиральної та допоміжної техніки та 74 бригади з ручного прибирання КК "Київавтодор".

"Із метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає киян бути обережними в умовах погіршення погодних умов і рекомендує дотримуватись порад під час ожеледиці", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, згідно із прогнозом синоптиків, сьогодні в Сумській, Харківській та Луганській областях очікується значний сніг (приріст снігового покриву 10-15 см, місцями до 20 см). У південних, Дніпропетровській та Донецькій областях прогнозується сніг з переходом в дощ, місцями ожеледь і налипання мокрого снігу. Також по всій країні, крім західних регіонів, очікуються пориви вітру 15-20 м/с і заметілі. В Україні у зв'язку з несприятливими умовами оголошено жовтий рівень небезпеки.

Нагадаємо, за минулу добу, 23 січня, рятувальники витягли понад 400 застряглих у снігу авто.

Також РБК-Україна писало, що в Миколаївській області зняли обмеження на рух великовагових транспортних засобів по дорозі М-13. Зокрема, зняли раніше введене обмеження для вантажівок на трасі Кропивницький - Платонове від кордону з Кіровоградською областю до кордону з Одеською областю.