У Києві літак впав на воду

На території міста Києва літак АН-2 з трьома людьми на борту здійснив жорстку посадку на водойму. Про це РБК-Україна розповіла представник Державної служби з надзвичайних ситуацій у Київській області Вікторія Рубан.

Як повідомляється, літак пропав в районі аеропорту "Чайка".

"У нас є інформація, що літак зник в районі аеропорту "Чайка" Київської області Там на борту знаходилися три людини. Зараз літак знайдено. Це територіально місто Київ. Літак впав на водойму, колесами вгору. Це була аварійна посадка, точніше це називається жорстке приводнення ", - заявила Рубан.

За уточненою інформацією, всі пасажири літака живі і доставлені на берег. Постраждалих передали працівникам швидкої медичної допомоги. Стан здоров'я пасажирів задовільний.

"Літак впав в одне із озер Святошинського рибхозу", - уточнила речник ДСНС у м.Києві Світлана Водолага

Фото: місце події (dsns.gov.ua)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в столиці Естонії Талліні у вівторок, 4 червня, здійснив аварійну посадку літак авіакомпанії Nordica, який летів з Києва. Усіх пасажирів літака евакуювали.

Крім того, в Московському аеропорту Шереметьєво здійснив аварійну посадку літак, який летів в Мурманськ. Літак після посадки був повністю охоплений полум'ям. Людям довелося евакуюватися з рятувальним трапах.