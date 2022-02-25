У Києві російські окупанти захопили авто ЗСУ і рухаються до центру міста. Їх знешкодили

Російські окупанти захопили два автомобілі ЗСУ і рухалися до центру міста. За ними їхала колона російської техніки. Їх знешкодили.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника Міністра оборони Анну Маляр.
"Російські військові захопили два автомобілі ЗСУ, переодяглися у форму українських військових і на швидкості рухаються до центру Києва зі сторони Оболоні. За ними слідує колона російських військових вантажівок. Вони обов‘язково будуть знешкоджені", - написала Маляр.
Оновлено від 09:30. Маляр написала, що російських диверсантів знешкоджено.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що до Києва зайшли диверсійні групи російської армії. Він закликав жителів столиці дотримуватися комендантської години.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Києві в результаті падіння російського літального апарату загорівся 9-поверховий житловий будинок.