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У Києві російські окупанти захопили авто ЗСУ і рухаються до центру міста. Їх знешкодили

Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти захопили два автомобілі ЗСУ і рухалися до центру міста. За ними їхала колона російської техніки. Їх знешкодили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника Міністра оборони Анну Маляр.

"Російські військові захопили два автомобілі ЗСУ, переодяглися у форму українських військових і на швидкості рухаються до центру Києва зі сторони Оболоні. За ними слідує колона російських військових вантажівок. Вони обов‘язково будуть знешкоджені", - написала Маляр.

Оновлено від 09:30. Маляр написала, що російських диверсантів знешкоджено.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що до Києва зайшли диверсійні групи російської армії. Він закликав жителів столиці дотримуватися комендантської години.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Києві в результаті падіння російського літального апарату загорівся 9-поверховий житловий будинок.

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