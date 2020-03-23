У Києві стався вибух, постраждала людина

Сьогодні, 23 березня, у Києві в Деснянському районі внаслідок вибуху невідомого походження у гаражі постраждав чоловік. Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на прес-службу Головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій України у місті Києві (ГУ ДСНС).

Як повідомляється, на вулиці Крайній, на території одного з гаражних кооперативів, сталася пожежа з подальшим вибухом невідомого походження який обрушив бетонні конструкції неподалік та розповсюдив вогонь на два поруч розташовані гаражі.

Як зазначається, у ході ліквідації пожежі рятувальники дістали з-під завалів чоловіка, якого надалі госпіталізувала "швидка".

Нагадаємо, 6 березня, невідомі використали петарду у вагоні метро на станції "Вокзальна". Поїзд було знято в депо.

Раніше повідомлялося, що в Харкові 26 січня в квартирі в житловому будинку, розташованому в Московському районі, від вибуху гранати загинув 63-річний чоловік.

Також РБК-Україна писало, що в Хмельницькій області у дворі поруч з п'ятиповерхівкою вибухнув невідомий предмет і загинула людина.