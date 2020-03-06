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На українському кордоні за добу скринінг пройшли понад 115 тис. осіб

Новини » Суспільство     06.03.2020 - 11:25
На українському кордоні за добу скринінг пройшли понад 115 тис. осіб
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Громадян України та іноземних громадян з ознаками захворювання коронавірусом не виявлено

Прикордонники за минулу добу, 5 березня, провели температурний скринінг понад 115 тис. громадян в рамках боротьби з поширенням коронавірусу. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Держприкордонслужби.

Повідомляється, що за результатами минулої доби прикордонники перевірили 115 223 особи.

"Громадян України та іноземних громадян з підвищеною температурою та іншими ознаками захворювання коронавірусом не виявлено", - наголошується в повідомленні.

Прикордонники здійснюють температурний скринінг громадян, що в'їжджають в Україну в пунктах пропуску через державний кордон, а також в КПВВ на лінії розмежування в зоні проведення операції Об'єднаних сил і на админграницах з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим.

Зазначимо, у світі 55 424 людини одужали після захворювання коронавірусом COVID-19.

У Всесвітній організації охорони здоров повідомили, що рівень смертності серед тих, хто був заражений коронавірусом COVID-19, становить близько 3,4%.

Нагадаємо, дослідники з Австралійського національного університету змоделювали сім сценаріїв впливу епідемії коронавірусу на світову економіку. В сьомому сценарії розглядається глобальний вплив, при якому помірна пандемія відбувається кожен рік протягом невизначеного періоду часу.

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