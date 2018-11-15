У Луцьку затримали четвертого підозрюваного у стрільбі

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Зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу

У Луцьку правоохоронці затримали чотирьох жителів Києва і Київської області, яких підозрюють у причетності до стрілянини 5 листопада під час якої одна людина загинула, двоє отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Повідомляється, що чотирьом зловмисникам оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Мова йде про хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї. Трьом підозрюваним обрано запобіжний захід утримання під вартою терміном на 60 діб без права внесення застави.

Зараз вирішується питання про обрання четвертому підозрюваному запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо, у Луцьку 5 листопада 2018 року на автомийці сталася стрілянина, в результаті якої загинула одна людина, ще двоє поранені. Правоохоронці встановили особу загиблого і поранених. Всі вони жителі Луцька. У конфлікт зі стріляниною в Луцьку взяли участь близько 15 осіб.

Відзначимо, в якості однієї з основних версій стрілянини у Луцьку слідчі розглядають бандитські розборки.

Вчора Луцький міський районний суд Волинської області заарештував трьох підозрюваних по справі про стрілянину.