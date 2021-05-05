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У Києві запрацювали продуктові ярмарки. Дотримання карантину будуть суворо перевіряти

Новость на русском → Київ, Середа 05 травня 2021 16:46
У Києві запрацювали продуктові ярмарки. Дотримання карантину будуть суворо перевіряти Фото: з сьогоднішнього дня в Києві відновили роботу продуктові ярмарки (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

У Києві з середи, 5 травня, відновили роботу продуктові ярмарки. Дотримання протиепідемічних заходів на ярмарках суворо перевірятимуть.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

"Сезонні ярмарки працюватимуть 5-9 травня. Сільськогосподарські - 8-9 травня", - заявив перший заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба.

Він закликав відвідувачів та підприємців дотримуватися карантинних заходів.

"Мушу нагадати, хоч суворі карантинні обмеження послаблено, але епідемія COVID-19 нікуди не поділась. І дуже важливо пам’ятати про захисні маски і дистанцію. Протиепідемічних заходів просимо дотримуватись як відвідувачів, так і підприємців, що здійснюють торгівлю", - зазначив Кулеба.

За його словами, дотримання протиепідемічних заходів на ярмарках суворо перевірятимуть, у тому числі інспектори благоустрою.

Як писало РБК-Україна, у квітні у столиці продовжили дію заборони на проведення ярмарків під час карантину. Відповідне розпорядження 12 квітня видав керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, Київ з 1 травня вийшов з "червоної" зони карантину. Відповідне рішення прийняла Державна комісія з питань ТЕБ та НС.

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