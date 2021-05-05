У Києві запрацювали продуктові ярмарки. Дотримання карантину будуть суворо перевіряти

У Києві з середи, 5 травня, відновили роботу продуктові ярмарки. Дотримання протиепідемічних заходів на ярмарках суворо перевірятимуть.

"Сезонні ярмарки працюватимуть 5-9 травня. Сільськогосподарські - 8-9 травня", - заявив перший заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба.

Він закликав відвідувачів та підприємців дотримуватися карантинних заходів.

"Мушу нагадати, хоч суворі карантинні обмеження послаблено, але епідемія COVID-19 нікуди не поділась. І дуже важливо пам’ятати про захисні маски і дистанцію. Протиепідемічних заходів просимо дотримуватись як відвідувачів, так і підприємців, що здійснюють торгівлю", - зазначив Кулеба.

За його словами, дотримання протиепідемічних заходів на ярмарках суворо перевірятимуть, у тому числі інспектори благоустрою.