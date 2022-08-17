У Києві викрили схему виготовлення "білих квитків" для призовників

У Києві чоловік видавав "білі квитки" оформлюючи інвалідність. Надалі власники таких документів могли виїхати за межі України без жодних проблем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

За даними правоохоронців, чоловік брав $3000 за оформлення документів, що надають право виїхати за кордон під час воєнного стану.

"Організатор схеми - 54-річний мешканець Києва, який вже знаходиться у розшуку за шахрайство та підроблення документів", - йдеться у повідомленні.

Чоловіка затримали в Шевченківському районі Києва під час отримання $3000 від чергового "клієнта". Наразі йому повідомили про підозру за статтею "незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Йому загрожує до дев'яти років в'язниці.