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У Києві викрили схему виготовлення "білих квитків" для призовників

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Київ, Середа 17 серпня 2022 18:42
У Києві викрили схему виготовлення "білих квитків" для призовників Фото: У Києві викрили схему виготовлення "білих квитків" для призовників (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

У Києві чоловік видавав "білі квитки" оформлюючи інвалідність. Надалі власники таких документів могли виїхати за межі України без жодних проблем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

За даними правоохоронців, чоловік брав $3000 за оформлення документів, що надають право виїхати за кордон під час воєнного стану.

"Організатор схеми - 54-річний мешканець Києва, який вже знаходиться у розшуку за шахрайство та підроблення документів", - йдеться у повідомленні.

Чоловіка затримали в Шевченківському районі Києва під час отримання $3000 від чергового "клієнта". Наразі йому повідомили про підозру за статтею "незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Йому загрожує до дев'яти років в'язниці.

Нагадаємо, що в Одесі викрили схему видачі довідок про непридатність до армії.

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