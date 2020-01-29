Співробітники Служби безпеки України (СБУ) у Києві викрили російську "ботоферму", яка займалась псевдомінуваннями та поширювала фейки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Зазначається, що "ботоферму" використовували і для розсилки анонімних повідомлень про мінування об’єктів критичної інфраструктури та місць масового скупчення людей, зокрема, торгово-розважальних центрів, станцій метрополітену, автовокзалів.

"Зловмисники надавали послуги з дистанційної реєстрації в месенджері Telegram анонімних акаунтів, каналів та спільнот для торгівлі забороненими речами: вогнепальною зброєю, вибуховими пристроями, наркотиками тощо", - повідомляє СБУ.

Відомо, що "ботоферми" організували громадяни РФ та переселенці з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

"За даними Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки, угруповання мало понад 500 активних акаунтів. Через ці профілі та спільноти його учасники поширювали у соцмережах недостовірну інформацію, підбурювали протестні настрої, а також здійснювали інформаційні атаки на акаунти вітчизняних високопосадовців", - йдеться у повідомленні.

Також кінцевою метою замовників було зниження довіри громадян до державних інституцій через розповсюдження недостовірної інформації щодо економічної та соціальної ситуації в Україні.

Нагадаємо, Росія могла отримати доступ до переміщення українське військової техніки у Львівській області. Так, СБУ виявила спробу встановлення камер спостереження на автошляхах області, які мали російське програмне забезпечення. Завдяки цьому РФ могла отримати доступ до інформації військового характеру України.

Також повідомлялося, що СБУ вивела на територію України так званого "екс-міністра вугільної промисловості терористів "ДНР".