У Києві викрили продаж недійсних туристичних путівок на 2 млн гривень

"Туристичне агенство" працювало в ТЦ "Алладін"

При процессуальном руководстве Киевской местной прокуратуры № 2 сообщено о подозрении двум злоумышленницам, которые под предлогом предоставления туристических услуг завладели средствами граждан на сумму 2 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру города Киева.

Так, с августа 2018 года в правоохранительные органы столицы обратилось 37 граждан, которые оплатили путевки в одном из туристических агентств, однако услуги так и не получили.

Как оказалось, с целью завладения денежными средствами потерпевших, злоумышленницы заранее арендовали офисное помещение в ТЦ "Алладин" (неподалеку станции метро "Позняки") в Киеве и обустроили его под туристическое агентство.

Клиентам предлагались путешествия до Египта, Турции, Кипра и Объединенных Арабских Эмиратов. В дальнейшем под предлогом бронирования поездок злоумышленницы подписывали с потерпевшими договор о предоставлении туристических услуг и выдавали кассовый ордер о получении денежных средств. Однако в дальнейшем каких-либо действий по организации этих поездок не совершали и документы для путешествий клиентам не выдавали.

В настоящее время злоумышленницам, которые оказались матерью и дочерью, сообщено о подозрении в совершении мошеннических действий (ст. 190 УК Украины). Следственные действия в уголовном производстве продолжаются.

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