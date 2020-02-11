МВС ініціює зміни до закону про протидію наркозлочинності

Фото: Олександра Гогилашвили (mvs.gov.ua)

МВС хоче ввести відповідальність за рекламу наркотиків, а також обов'язкове затримання розповсюджувачів

Міністерство внутрішніх справ України найближчим часом планує подати до Верховної ради зміни до законів щодо протидії наркозлочинності. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

За словами заступника глави МВС Олександра Гогілашвілі, планується посилення законодавства щодо розповсюджувачів наркотиків.

"Планується ввести відповідальність за рекламу наркотиків, введення обов'язкового затримання і утримання під вартою розповсюджувачів наркотиків, визнати, що люди, які вживають наркотики, а не поширюють їх - це не злочинці, а хворі. А також направляти наркозалежних на обов'язкове лікування", - сказав Гогілашвілі.

Також зазначається, що на даний момент триває процес переатестації фахівців департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції.

Раніше РБК-Україна писало, що Україна і США будуть співпрацювати з протидії наркозлочинності. Між країнами на даний момент триває робота над програмою протидії дрібної наркоторгівлі на вулицях.

Також повідомлялося, що Міністерство внутрішніх справ заблокувало 214 інтернет наркомагазинів в Telegram з допомогою чат-бота "Стоп наркотик".