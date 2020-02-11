ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

МВС ініціює зміни до закону про протидію наркозлочинності

Новини » Політика     11.02.2020 - 15:08
МВС ініціює зміни до закону про протидію наркозлочинності
Фото: Олександра Гогилашвили (mvs.gov.ua)

МВС хоче ввести відповідальність за рекламу наркотиків, а також обов'язкове затримання розповсюджувачів

Міністерство внутрішніх справ України найближчим часом планує подати до Верховної ради зміни до законів щодо протидії наркозлочинності. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

За словами заступника глави МВС Олександра Гогілашвілі, планується посилення законодавства щодо розповсюджувачів наркотиків.

"Планується ввести відповідальність за рекламу наркотиків, введення обов'язкового затримання і утримання під вартою розповсюджувачів наркотиків, визнати, що люди, які вживають наркотики, а не поширюють їх - це не злочинці, а хворі. А також направляти наркозалежних на обов'язкове лікування", - сказав Гогілашвілі.

Також зазначається, що на даний момент триває процес переатестації фахівців департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції.

Раніше РБК-Україна писало, що Україна і США будуть співпрацювати з протидії наркозлочинності. Між країнами на даний момент триває робота над програмою протидії дрібної наркоторгівлі на вулицях.

Також повідомлялося, що Міністерство внутрішніх справ заблокувало 214 інтернет наркомагазинів в Telegram з допомогою чат-бота "Стоп наркотик".

На доопрацювання закону про дезінформацію піде два місяці, - Бородянський Раді рекомендують ухвалити закон "Про медіа"
Новини України Міністерство внутрішніх справ УкраїнинаркотикиЗакон
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся