У Києві в районі Лук'янівки втретє за тиждень горить будинок

У Києві горить відселений будинок на вулиці Коперника

В Киеве в районе Лукьяновки сегодня в третий раз за неделю горит нежилой дом на улице Коперника. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-сообщество "Киев Оперативный".

Сообщается, что с утра загорелось отселенное здание возле кинотеатра "Киевская Русь". Отметим, до сегодняшнего дня там происходили пожары 24 и 25 февраля. По словам местных жителей, в отселенном доме часто видят бездомных.

Напомним, ранее сообщалось, что в ГСЧС назвали количество погибших на пожарах в Украине с начала года. По данным спасательной службы, с начала 2019 года уже погибли на пожарах 453 человека, еще 250 пострадали.

Ранее РБК-Украина писало, в Полтаве 24 февраля произошел пожар в помещениях в здании бывшего турбомеханического завода, где теперь находится рынок. Сначала загорелась крыша, потом огонь распространился на магазин "Обувной Бум!", отделение сети магазинов "Ева" и крытый рынок. По информации ГСЧС, пострадавших нет, пожар потушили в течение трех часов с привлечением шести автомобильных цистерн и нескольких бригад.