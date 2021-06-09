ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні 1385 нових випадків коронавірусу

Новость на русском →
Київ, Середа 09 червня 2021 08:16
В Україні 1385 нових випадків коронавірусу Фото: в Україні виявили більше тисячі нових COVID-випадків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Міністерство охорони здоров'я України повідомило про 1385 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень у Києві, Київській та Харківській областях.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

За добу госпіталізували 756 особи, померли 77 пацієнтів, а одужали 6 962 особи. Протестували за вчора методом ПЛР - 25 344 осіб, методом ІФА - 11 463 особу, експрес-тестами - 23 813 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 2 218 039 осіб;
  • одужало - 2 108 684 особи;
  • летальних випадків - 51 410;
  • проведено ПЛР-тестувань - 10 405 577.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (262), Київській (142), Харківській (87), Дніпропетровській (75) та Рівненській (75) областях.

Нагадаємо, в Україні продовжують відкривати центри вакцинації. Зробити щеплення від коронавірусу можна з 12 червня також у Чернівцях, Броварах, Білій Церкві та Херсоні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події COVID-19
NEWS
Голова дипломатії ЄС вперше назвав Лукашенка диктатором
Голова дипломатії ЄС вперше назвав Лукашенка диктатором
DAILY
Жодного "перезавантаження". Чого чекати світу й Україні від зустрічі Байдена та Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Жодного "перезавантаження". Чого чекати світу й Україні від зустрічі Байдена та Путіна